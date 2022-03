Ucraina: Soltész (sottosegretario governo ungherese) a Tv2000, “Su aiuti accoglienza da Europa abbiamo ricevuto solo promesse”

“Abbiamo ricevuto dai paesi dell’Europa occidentale tante promosse ma poche realizzate”. Lo ha detto il sottosegretario per i rapporti con le Chiese e le minoranze del governo ungherese guidato da Vicktor Orban, Miklòs Soltész, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. Soltész parla dell’accoglienza che fino adesso l’Ungheria ha messo in campo per i profughi ucraini. Presiede il ‘Consiglio Caritatevole’, l’istituzione che coordina in modo permanente e a livello nazionale gli aiuti delle 6 principali realtà di volontariato in Ungheria, tra cui la Caritas, oggi di fronte all’emergenza Ucraina. “Abbiamo garantito – ha aggiunto il sottosegretario – l’accesso alle cure sanitarie, l’accesso all’istruzione ad ogni livello e grado e poi varato una normativa per sostenere tutte le realtà che sono disposte ad accogliere”. “Abbiamo organizzato punti di prima accoglienza lungo il confine – ha proseguito Soltész – ma li stiamo portando anche oltre il confine fino al centro dell’Ucraina”. “C’è una differenza fondamentale – ha sottolineato Soltész – tra i migranti e i profughi. Nei confronti delle realtà da dove arrivano i migranti in Europa l’Ungheria non è vero che non ha fatto niente. Abbiamo fatto investimenti e aiuti notevoli non paragonabili a realtà più ricche di noi”.