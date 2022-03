Terra Santa: Bologna, il 29 marzo card. Zuppi e patriarca Pizzaballa in dialogo su Chiesa, pace e giustizia

Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna in dialogo sulla situazione della Chiesa in Terra Santa, i rapporti interreligiosi e il cammino verso la pace. L’evento, dal tema “Chiedete pace

per Gerusalemme”, è in programma martedì 29 marzo, ore 21, a Bologna, per iniziativa della Fondazione Terra Santa, del Commissariato di Terra Santa del Nord Italia, della Provincia S. Antonio dei Frati minori e della comunità dei frati minori di Santo Stefano, in collaborazione con l’Issr di Bologna. “L’invasione russa dell’Ucraina – si legge in un comunicato – riporta violentemente al centro delle nostre vite il valore della pace, il suo legame con la giustizia, il contributo dei cristiani alla costruzione di un mondo senza guerre. Sono temi per i quali i conflitti in Medio Oriente, alcuni apparentemente interminabili, costituiscono un continuo richiamo”. Su questo binario avverrà il dialogo moderato da Maria Elisabetta Gandolfi, giornalista de Il Regno.