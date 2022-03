Diocesi: Vittorio Veneto, domani veglia per i missionari martiri

Domani, 24 marzo (ore 20.30) nella chiesa di Farra di Soligo si terrà la veglia diocesana in ricordo dei missionari martiri. È dal 1992 che nella data dell’assassinio di monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador per le sue denunce contro le violenze della dittatura militare nel Paese, la Chiesa ricorda le donne e gli uomini sparsi in tutto il mondo fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia fino all’ultimo istante di vita. La veglia diocesana, presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo, sarà in particolare dedicata ai martiri ‘silenti’ del Burundi in occasione del 50° anno dall’inizio del martirio: era il 1972, l’anno in cui molte persone delle parrocchie venivano allontanate e uccise. In decenni di violenza vennero uccisi diversi missionari originari anche dal Triveneto. Per la veglia è stata scelta la parrocchia di Farra, perché il primo sacerdote “fidei donum” partito per il Burundi fu il farrese don Vittore De Rosso. Non mancherà un momento di preghiera per quanto sta accadendo in questi giorni drammatici in Ucraina. La veglia sarà trasmessa in diretta da La Tenda Tv e in differita da Radio Palazzo Carli (domenica 27 alle ore 20).