Infanzia: Unicef e Csb, firmato Protocollo d’intesa per supportare famiglie con figli

Oggi, la presidente dell’Unicef Italia Carmela Pace e il presidente del Centro per la salute del Bambino onlus (Csb) Giorgio Tamburlini hanno firmato un Protocollo d’intesa della durata di 3 anni con l’obiettivo di supportare le famiglie con figli promuovendo opportunità di formazione, informazione e crescita sui temi dello sviluppo di bambine e bambini nei loro primi anni di vita e delle pratiche che nutrono lo sviluppo del bambino e la relazione tra genitori e bambini, quali la lettura condivisa, l’esperienza musicale, il gioco, la cura dell’ambiente. “Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle raccomandazioni che il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia ha rivolto all’Italia nel 2019, in merito all’attenzione da rivolgere alla prima infanzia e all’importanza della formazione degli adulti per consolidarne la consapevolezza e le competenze connesse alle responsabilità educative. Siamo certi che insieme potremo dare supporto a tante famiglie nella crescita dei loro bambini”, ha dichiarato Carmela Pace. “Il nostro lavoro a contatto con le famiglie ci consente di comprendere quanto sia diffuso e impellente il bisogno dei genitori, in particolare dei neogenitori, di poter usufruire di spazi e tempi per condividere la propria esperienza e i propri problemi e quanto sia apprezzata dai genitori stessi la possibilità di essere accompagnati nella scoperta delle competenze dei bambini e di pratiche semplici che consentono di passare con loro un tempi di qualità”, ha aggiunto Giorgio Tamburlini.