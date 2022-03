Ucraina: Misericordia Prato, spedito in Romania un tir di aiuti umanitari per i profughi. Altri due partiranno nei prossimi giorni

È partito nella serata di ieri, martedì 22 marzo, dalla sede centrale della Misericordia di Prato un tir a pieno carico per portare nei centri di accoglienza degli sfollati in Romania alimenti a lunga conservazione, abbigliamento, coperte, farmaci e tre generatori di corrente acquistati grazie alle offerte arrivate alla Misericordia. “In realtà i generatori acquistati sono di più, quattro infatti sono già stati spediti via corriere (e probabilmente sono già arrivati)”, si legge in una nota, nella quale viene spiegato che “il viaggio e la logistica sono anch’essi una donazione. L’azienda di trasporti Dsv ha offerto il mezzo di trasporto, un autoarticolato bilico, e gli autisti, che percorreranno in tutto 4mila chilometri fra andata e ritorno. Si è trattato davvero di un bel gesto a cui l’azienda ha aggiunto anche il carico del mezzo, mettendo a disposizione una squadra di facchini che si sono occupati di trasferire a mano sul camion qualche tonnellata di materiali. Impossibile infatti compiere l’operazione con mezzi meccanici dato che gli imballaggi sono moltissimi e tutti di dimensioni diverse”.

L’obiettivo del viaggio è Suletea, Comune a sud della Romania dove il sindaco ha allestito un centro di accoglienza. Il carico sarà consegnato a una associazione ortodossa del territorio che si occupa della assistenza ai profughi in varie strutture da loro gestite. “Questo è il grande cuore dei pratesi e delle aziende pratesi che hanno risposto in maniera importante alla campagna lanciata a favore del popolo ucraino – ha osservato il proposto della Misericordia di Prato, Gianluca Mannelli –, dopo i due furgoni partiti due settimane fa e il mezzo attualmente in viaggio, nei prossimi dieci giorni partiranno altri due bilici perché il nostro magazzino è pieno di materiale donato”.