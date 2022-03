Diocesi: Rieti, 25 marzo Atto di consacrazione alla presenza della comunità ucraina

Venerdì 25 marzo, la Chiesa di Rieti si unisce in preghiera con Papa Francesco “per invocare il bene prezioso della pace”. Alle 17, durante la celebrazione della Penitenza che presiederà nella Basilica di San Pietro, il Pontefice consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, come inviato dal Santo Padre. L’evento sarà trasmesso in mondovisione. Papa Francesco, riferisce la diocesi reatina, ha esortato ogni vescovo diocesano unito al suo presbiterio e al Popolo di Dio, a unirsi in preghiera per la pace presso le Cattedrali, i Santuari Mariani e le Comunità parrocchiali. Rispondendo all’invito, il vescovo Domenico Pompili presiederà la liturgia nella Cattedrale di Santa Maria alle ore 19, alla presenza della comunità ucraina. Tutti sono invitati a partecipare.