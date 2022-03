Accogliendo l’invito di Papa Francesco ad unirsi nella preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, venerdì 25 marzo l’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, ed il vescovo di Koper (Slovenia), mons. Jurij Bizjak, si incontreranno al santuario mariano di Montesanto-Svetagora per concelebrare la messa delle 16 nel corso della quale si pregherà in modo particolare perché in Ucraina tacciano le armi e ritorni la pace.