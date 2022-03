Consiglio europeo: Bruxelles attende Biden. Domani summit con i 27 su Ucraina, difesa, energia

(Photo SIR/European Council)

C’è grande attesa a Bruxelles per l’incontro tra i leader dei 27 Paesi Ue e il presidente americano Joe Biden, che farà tappa domani, 24 marzo, nella capitale belga per partecipare al Consiglio europeo, per poi ripartire per la Polonia. Il Consiglio europeo, che durerà due giorni, discuterà infatti dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina, di sicurezza e difesa, energia, questioni economiche, Covid-19 e relazioni esterne. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si unirà ai leader dell’Ue durante il primo giorno del Consiglio europeo “per una discussione – chiarisce il Consiglio – sul sostegno all’Ucraina e al suo popolo e sul rafforzamento della cooperazione transatlantica in risposta all’aggressione russa”. Il Consiglio europeo valuterà poi gli ultimi sviluppi sul terreno, compresi la situazione umanitaria e i rifugiati. “L’Ue mantiene il suo impegno nei confronti dell’Ucraina e del suo popolo e si adopera per fornire, in modo coordinato, sostegno politico, finanziario, materiale e umanitario, come anche sostegno alla ricostruzione di un’Ucraina democratica”, puntualizza il Consiglio europeo. Il summit dei 27 discuterà di come consentire all’Unione “di agire in modo più rapido e deciso davanti alle crisi, preservando nel contempo i suoi interessi e proteggendo i cittadini”. Il Consiglio europeo “dovrebbe avallare la bussola strategica, iniziativa intesa a rafforzare le politiche dell’Unione in materia di sicurezza e difesa riguardo ai temi della gestione delle crisi, delle capacità di difesa, della resilienza e dei partenariati”.