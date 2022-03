Missionari martiri: Sassari, domani convegno “La voce del Verbo risuona nella testimonianza dei perseguitati”

“La voce del Verbo risuona nella testimonianza dei perseguitati”. Questo il tema del convegno che sarà ospitato domani, giovedì 24 marzo, presso l’auditorium San Giovanni Paolo II di Sassari in occasione della Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. L’incontro, con inizio alle 18, è promosso dal Centro diocesano missionario in collaborazione con la Fondazione Accademia. Il direttore del settimanale diocesano “Libertà”, Antonio Meloni, modererà gli interventi del giornalista Giorgio Bernardelli, coordinatore editoriale di AsiaNews, e della professoressa Lucia Goisis, presidente del corso di laurea di Sicurezza e cooperazione internazionale dell’Università di Sassari.