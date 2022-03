Parlamento Ue: in emiciclo le conseguenze della guerra in Ucraina. Oggi confronto con Von der Leyen, Michel e Trudeau

La guerra in Ucraina, con le sue conseguenze nei campi della sicurezza, dell’economia, dell’energia e dell’accoglienza dei profughi, irrompe anche nella plenaria dell’Europarlamento, che si svolge oggi e domani a Bruxelles. La sessione si apre con un dibattito su questi temi tra i deputati, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, alla vigilia del summit del 24-25 marzo, con la presenza del presidente Usa Joe Biden. Alle 17.30 l’aula accoglierà il premier canadese Justin Trudeau, il quale dovrebbe parlare dell’invasione russa in Ucraina e della risposta internazionale, così come delle relazioni Ue-Canada. La presidente del Parlamento Roberta Metsola e il primo ministro avranno un incontro bilaterale prima dell’intervento in plenaria di quest’ultimo.

La sicurezza alimentare alla luce dell’invasione russa in Ucraina

Sempre oggi la Commissione Ue presenterà, in un dibattito in plenaria, le misure a lungo termine per garantire la sicurezza alimentare in Europa e rafforzare la catena di approvvigionamento, annunciate a metà giornata. Nel corso del dibattito, i deputati dovrebbero chiedere dei provvedimenti immediati per stabilizzare il mercato Ue colpito dalla mancanza di importazioni agricole dall’Ucraina. Nella bozza di risoluzione che sarà messa ai voti domani, si chiedono “aiuti alimentari umanitari alla popolazione dell’Ucraina e corridoi alimentari da e per l’Ucraina”. Il progetto di testo sottolinea “la necessità di ridurre la dipendenza dell’Ue dalle importazioni e di aumentare la produzione, soprattutto di colture proteiche, negli stati membri.