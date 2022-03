Papa Francesco: “la Madre di Dio sollevi i cuori dei nostri fratelli e sorelle afflitti dalla crudeltà della guerra”

”Quest’anno, nel cammino di penitenza quaresimale, digiuniamo e chiediamo a Dio la pace, sconvolta dalla guerra in corso in Ucraina”. È il saluto del Papa ai pellegrini polacchi. “In Polonia, voi ne siete testimoni accogliendo i rifugiati e ascoltando i loro racconti”, l’omaggio di Francesco: “Mentre ci prepariamo a vivere un giorno speciale di preghiera nella solennità dell’Annunciazione del Signore, chiediamo che la Madre di Dio sollevi i cuori dei nostri fratelli e sorelle afflitti dalla crudeltà della guerra”. “L’atto di consacrazione dei popoli al suo Cuore Immacolato porti la pace al mondo intero”, l’auspicio. Poco prima, salutando i fedeli di lingua portoghese, il Santo Padre li aveva inviati ad “unirvi a me e ai miei fratelli vescovi nell’Atto di Consacrazione all’Immacolato Cuore di Maria, nel prossimo 25 marzo, chiedendo fiduciosamente al Signore, per intercessione della Madonna di Fatima, il dono della pace”.