Libano: card. Raï, in Egitto, “neutralità libanese” per pacifica coesistenza in Medio Oriente  

La neutralità del Libano rispetto agli assi di forza, globali e regionali, che si confrontano in Medio Oriente permetterà al Paese dei Cedri di “ritrovare la sua posizione” e giocare di nuovo il suo ruolo positivo a favore della pacifica coesistenza tra nazioni, popoli e comunità di fede presenti nell’area mediorientale. Lo ha ribadito il cardinale libanese Béchara Boutros Raï, patriarca maronita, incontrando al Cairo Ahmad Aboul Gheit, Segretario generale della Lega araba. L’incontro, avvenuto lunedì 21 marzo presso la sede centrale dell’Organizzazione, riferisce Fides, ha rappresentato uno dei passaggi rilevanti della visita compiuta in Egitto dal Patriarca maronita. Aboul Gheit, dal canto suo, ha espresso l’appoggio della Lega araba alla prospettiva della “neutralità libanese” sostenuta dal Patriarca. Durante i giorni trascorsi in Egitto, il card. Raï ha potuto incontrare il Patriarca copto cattolico Ibrahim Isaac Sidrak ed è stato ricevuto anche dal Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, dal Patriarca copto ortodosso Tawadros II e dallo Sheikh Ahmed al Tayyeb, Grande Imam di Al Azhar.