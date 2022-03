Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: in Brasile venerdì 25 marzo una messa nella sede della Cnbb

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) e la Nunziatura apostolica in Brasile promuovono, venerdì prossimo, 25 marzo, alle ore 7, una celebrazione eucaristica, nella cappella di Nostra Signora di Aparecida, nella la sede dell’organismo, a Brasilia. In tal modo, la Chiesa brasiliana è in sintonia con l’invito rivolto da papa Francesco ai vescovi di tutto il mondo e ai sacerdoti ad unirsi a lui nella preghiera per la pace e nella consacrazione e affidamento della Russia e dell’Ucraina al Cuore immacolato di Maria.

Il vescovo ausiliare di Rio Janeiro e segretario generale della Cnbb, dom Joel Portella Amado, presiederà la celebrazione, che sarà trasmessa in diretta da numerose emittenti televisive brasiliane.