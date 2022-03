Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Adria-Rovigo, venerdì mons. Pavanello presiede una messa al santuario del Pilastrello di Lendinara

Accogliendo l’invito di Papa Francesco ad unirsi nella preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, venerdì 25 marzo, il vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello, presiederà alle 18 presso il santuario del Pilastrello di Lendinara, una messa per richiedere il dono della pace.

Allo stesso orario le campane di tutte le chiese della diocesi suoneranno a distesa per tre minuti come segno di comunione nella preghiera.