Comunicazione: WeCa, online un tutorial dedicato alla Quaresima nei messaggi del Papa

“La Quaresima nei messaggi del Papa. Tempo per seminare il bene” è il titolo del tutorial WeCa in onda da questa mattina, mercoledì 23 marzo, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su Facebook, realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, vede come protagonista Marta Petrosillo, direttore della comunicazione di Caritas Internationalis, ed è dedicato ai Messaggi del Papa per la Quaresima pubblicati a partire dal 1973 dal Pontificio Consiglio Cor Unum, oggi parte del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, cioè l’organismo di promozione delle iniziative di carità della Chiesa. “Questo sottolinea – verrà detto nel tutorial – l’importanza, acquisita in special modo dopo il Concilio Vaticano II, dell’impegno sociale dei cristiani attraverso le opere di bene”. Se la Quaresima allora è “il momento favorevole” per compiere “un cammino di vera conversione”, non possono mancare le iniziative di solidarietà. Per questo, accanto alla preghiera e al digiuno, nella Quaresima la carità ha un ruolo essenziale, perché sia “un tempo propizio per seminare il bene”.

Novità principale di questa quarta stagione dei Tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, un tutorial al mese è infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’Educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’.