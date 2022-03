Papa Francesco: video messaggi ai cattolici di Hong Kong e Cina, “siate coraggiosi davanti alle sfide del tempo”

“A voi fratelli e sorelle di Hong Kong, vi do il mio saluto. Sono qui con il vostro vescovo e vi invio la mia benedizione. Vi auguro il meglio, vi auguro che voi siate cittadini bravi, che voi siate coraggiosi davanti alle sfide del tempo”. E’ quanto dice Papa Francesco ai cattolici di Hong Kong in un video messaggio registrato a Roma. “L’arcivescovo di Hong Kong, mons. Stephen Chow Sau Yan – spiega il settimanale dell’arcidiocesi Sunday Examiner – è stato invitato a fare una visita non ufficiale a Roma all’inizio di marzo. Durante un incontro con Papa Francesco, mons. Chow ha suggerito al Santo Padre di impartire la sua benedizione alla Chiesa in Cina e a Hong Kong nel mezzo della pandemia di Covid-19 e il papa ha acconsentito”. Rivolgendosi ai cattolici di Hong Kong, il Santo Padre fa riferimento alla ondata di contagi che ha travolto la città. “Soprattutto penso a tanti di voi che hanno sofferto la pandemia del Covid. Vi sono vicino. Questa pandemia che ha fatto morire tanta gente in tutto il mondo, anche nella vostra città. Vi sono vicino. Prego per voi e voi pregate per me. Vi do ora la mia benedizione: padre, figlio e Spirito santo. Continuate ad andare avanti con amore al Signore Gesù Cristo e alla sua Santa Madre, la Madonna e pregate per me. Bye bye”.

Nella stessa occasione, l’arcivescovo di Hong Kong, ha chiesto al papa un messaggio per i cattolici cinesi: “Cari fratelli e sorelle, voi cattolici vi saluto con riconoscenza e con amore. Grazie per la vostra testimonianza di fede, grazie per l’amore a Gesù Cristo e alla Santa Madre di Dio, la Madonna. Grazie per il vostro lavoro e grazie per sopportare con tanta forza questa pandemia del Covid che ci fa soffrire tanto. Andiamo avanti col Signore. Il Signore alle volte si nasconde e non lo vediamo, ma lui sempre è accanto a noi. Ci vuole pazienza per sperare. Io vi sono vicino, vi voglio tanto bene. Io prego per voi e voi, per favore, pregate per me”.