Diocesi: Piacenza, venerdì sera veglia dei giovani con mons. Cevolotto

“Fa’ di noi la tua eredità”. Questo il tema della veglia di Quaresima dei giovani della diocesi di Piacenza-Bobbio con il vescovo Adriano Cevolotto in programma per venerdì 25 marzo. L’appuntamento, nel cuore del cammino quaresimale, è aperto a tutti i giovani della diocesi dai 18 ai 30 anni. Questo incontro, informano dalla diocesi, costituisce anche la tappa del mese di aprile del percorso “Get up and walk”.

La serata inizierà alle 21 in piazza Sant’Antonino con una prima parte caratterizzata da una testimonianza e si concluderà poi in cattedrale per un momento di preghiera.