Cammino sinodale: Savona-Noli, gli appuntamenti del 25 e 26 marzo e la preghiera per l’Ucraina

Venerdì 25 marzo anche i membri dell’assemblea del Sinodo diocesano di Savona-Noli prenderanno parte alla preghiera di consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, che si terrà alle ore 17 nella cattedrale Nostra Signora Assunta. A seguire presso l’Istituto Rossello dalle 18.15 ci sarà l’accoglienza dei sinodali e alle 18:30 la preghiera dell'”Adsumus” darà inizio all’assemblea (non sarà celebrato il vespro). Alle 18.45 ci sarà il collegamento con il teologo don Paolo Carrara. Dopo la cena, alle 20.45 il confronto sulla relazione di don Carrara e alle 22.30 la conclusione con la compieta. L’assemblea proseguirà anche sabato 26 marzo. Il programma prevederà alle 9 l’accoglienza e alle 9.15 la messa, quindi ci saranno gli interventi dei presidenti delle commissioni e la discussione . I lavori riprenderanno nel primo pomeriggio dalle 14.30 in assemblea plenaria o in piccoli gruppi. Alle 16 si procederà con la votazione dei testi a scrutinio segreto e con scheda unica con le tre opzioni: “Si approva”, “Non si approva”, “Si approva con riserva”. Al termine si leggeranno i risultati e si concluderà con il canto del “Magnificat”.