Consacrazione Russia e Ucraina a Maria: il vescovo di Prato accoglie l’invito del Papa

Il vescovo di Prato Giovanni Nerbini accoglie l’invito di papa Francesco e si unirà in preghiera per la pace e nella consacrazione e affidamento della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Venerdì 25 marzo alle ore 21 in cattedrale – informa infatti la diocesi – si ripeterà la recita del rosario per la pace promosso da alcuni laici allo scoppio della guerra in Ucraina e al termine mons. Nerbini, di fronte alla Madonna del Sacro Cingolo, compirà l’atto di affidamento. “Si tratta di un gesto di grande significato, al quale sono particolarmente legate le speranze per la pace. Come Chiesa diocesana vogliamo partecipare pienamente a questo movimento di fede e preghiera”, scrive il vescovo Giovanni in una lettera inviata a tutti i sacerdoti della diocesi. La serata di preghiera del 25 marzo sarà trasmessa in diretta su Tv Prato. Il Papa pronuncerà la preghiera nel pomeriggio dello stesso giorno nella basilica di San Pietro in occasione della celebrazione della penitenza alle ore 17. Tv Prato seguirà in diretta anche l’atto di affidamento presieduto da Francesco.