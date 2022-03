Ucraina: Viminale, finora oltre 65mila profughi hanno raggiunto l’Italia

Ad oggi sono arrivati in Italia 63.104 profughi dall’Ucraina, di cui 32.361 donne, 5.592 uomini e 25.151 minori. Ne dà notizia il Viminale precisando che “l’incremento delle presenze rispetto a ieri è di 1.611 persone. Sono confermate come principali città di destinazione Roma, Milano, Napoli e Bologna”. “Al dato registrato oggi – prosegue la nota – vanno aggiunti i 2.246 profughi giunti in treno alla frontiera dal 10 al 22 marzo, per un totale complessivo di arrivi sul territorio nazionale di 65.350 persone”.