Cammino sinodale: Assisi, una “linea diretta” per credenti e non credenti e un confronto su “le voci di tutti”

Linea diretta per i fedeli e non, per i loro commenti, suggerimenti e riflessioni. La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino ha accolto l’invito di Papa Francesco e della Chiesa italiana a mettersi in ascolto e in cammino, attraverso il Sinodo, per dare modo a tutti, credenti e non credenti, praticanti e coloro che sono lontani dalle chiese, di esprimersi. Tra le iniziative – l’invito dei referenti diocesani per il Sinodo 2021-2023, Marina Zola e Luca Viaro, la richiesta di “inviare una nota, un commento, una riflessione o semplicemente due righe per raccontare la propria esperienza di chiesa oppure cosa si pensi della chiesa o quanto sia significativa la sua presenza nella comunità cittadina di cui si fa parte”. È in programma, inoltre, un’iniziativa di confronto diretto dal titolo “Le voci di tutti… anche la tua”, prevista per martedì 29 marzo alle 21, cui si può aderire mandando un messaggio sempre all’indirizzo email sinodo2123assisinoceragualdo@gmail.com per ricevere il link per l’incontro via Zoom.