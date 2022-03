Spiritualità: Stroncone, venerdì sarà inaugurata una maiolica che riproduce la preghiera “Ave Maria” come riportata nel libretto del beato Antonio

A Stroncone, non distante da Terni, venerdì 25 marzo, in occasione della solennità dell’Annunciazione, sarà inaugurata una maiolica che riproduce la preghiera “Ave Maria” come riportata nel libretto del beato Antonio (1381-1461). Infatti, “questo manoscritto è la più antica testimonianza del testo di tale orazione mariana recitata in tutto il mondo e senza forzature si può definire il convento francescano di Stroncone quale ‘Casa dell’Ave Maria’”, si legge in una nota. “L’inaugurazione sarà l’occasione per innalzare assieme a Papa Francesco e a tutti gli uomini di buona volontà l’invocazione ‘Maria, regina della pace, prega per noi!’”.