Ucraina: Protezione civile, consegnato oggi alle autorità slovacche il campo di accoglienza

È stato consegnato oggi alle autorità slovacche il campo di accoglienza, messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che accoglierà a Michalovce, la popolazione ucraina. Tecnici, volontari e operatori hanno lavorato senza sosta per allestire la struttura dotata di tutto il necessario per fornire un’assistenza completa a 250 persone. Personale della Croce Rossa, volontari dell’Associazione Nazionale Alpini e tecnici della Regione resteranno sul posto a supporto dei Vigili del Fuoco locali che l’hanno presa in consegna. Il carico di medicinali, materiali di consumo e attrezzature mediche, partito lo scorso 21 marzo dall’hub di Palmanova, è stato invece consegnato nel primo pomeriggio alle autorità ucraine nel polo logistico di Suceava, in Romania. I materiali sono stati messi a disposizione da Lombardia, Piemonte e Umbria. Arriverà infine in serata a Chisinau, in Moldavia, il campo da 500 persone messo a disposizione dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Le 84 tende complete di illuminazione, riscaldamento, letti, servizi e una cucina da campo, saranno consegnate alle autorità locali che provvederanno alla loro gestione.