Ucraina: mons. Shevchuk, “Gerusalemme e Kyiv sono spiritualmente legate”

“Gerusalemme e Kyiv sono spiritualmente legate. Kyiv è stata costruita come una nuova Gerusalemme. Possa questa preghiera, questo movimento contro la guerra, diffondersi in altri centri di vita religiosa e spirituale nel mondo”. E’ quanto afferma oggi l’arcivescovo maggiore di Kiev, mons. Sviatoslav Shevchuk, capo della chiesa greco-cattolica ucraina, nel suo video-messaggio quotidiano. “Oggi – dice – vorrei esprimere il mio speciale ringraziamento per un evento davvero unico che ha avuto luogo lunedì, e precisamente, l’altro ieri, a Gerusalemme. Su iniziativa dell’Elia Interfaith and International Institute, davanti alla Cattedrale della Chiesa ortodossa russa a Gerusalemme si è svolta una preghiera internazionale, interreligiosa e interconfessionale per la pace e la vittoria dell’Ucraina in questa guerra. Il Patriarca latino di Gerusalemme, Sua Beatitudine Pizzaballa, ha preso personalmente parte a questa preghiera. Vi hanno partecipato rappresentanti delle chiese melchita, greco-cattolica, protestante, anglicana e delle altre comunità, nonché intellettuali, leader, figure religiose della comunità ebraica, pensatori islamici e capi religiosi. Desidero ringraziarvi di cuore per questa preghiera e per la firma della relativa dichiarazione per porre fine alla guerra in Ucraina”. “Preghiamo insieme. Preghiamo davanti alla cattedrale della Chiesa ortodossa russa nel mondo per la pace in Ucraina. Vedremo che il Signore Dio ascolterà le nostre preghiere, e questa guerra sarà vinta. Che il Signore Dio ci benedica tutti”.