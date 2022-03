Diocesi: Senigallia, domani presentazione dei restauri alle facciate di cattedrale e palazzo vescovile

Con “Affàcciàti” verranno presentati nel pomeriggio di domani, giovedì 24 marzo, i restauri alle facciate della cattedrale e del palazzo vescovile di Senigallia. Grazie all’evento che prenderà il via dalle 17.30, spiega una nota, “si vuole non solo raccontare l’intervento condotto per la sicurezza e bellezza dei grandi prospetti che affacciano sulla piazza del duomo, grande quinta architettonica ad una delle più affascianti piazze italiane, ma anche narrare delle attività che all’interno e all’esterno di quelle facciate avvengono”.

“Il restauro della facciata della cattedrale e del palazzo vescovile – ha affermato il vescovo diocesano, mons. Franco Manenti – ha reso ancora più attraente la piazza circostante, luogo non solo bello, ma anche ospitale, luogo di incontri, di commercio e di svago per tanti nostri ragazzi. La Chiesa di Senigallia, anche con questa opera, conferma la propria disponibilità a offrire il proprio contributo per promuovere una buona qualità della vita”.

“Affàcciàti”, spiegano dalla diocesi, ha “un doppio accento che indica l’invito ad affacciarsi e la constatazione di tante realtà che si affacciano in piazza”. Il primo momento in programma, previsto in piazza, darà voce a quanti vivono affacciati, appunto, su piazza Garibaldi: “Il duomo ed il palazzo vescovile – viene rilevato – sono per tante persone e realtà una presenza costante del proprio quotidiano e questa restituzione di bellezza va condivisa e festeggiata insieme. La scuola secondaria di I grado ‘Fagnani’, la Caritas diocesana, la parrocchia, la Polizia locale, alcuni residenti, la Pinacoteca testimoniano luoghi abitati, vivaci e nei quali si esprimono tante esperienze comunitarie”.

A seguire la parte ufficiale, all’interno della cattedrale, con gli interventi del vescovo Manenti, del sindaco Massimo Olivetti e della Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio con l’architetto Biagio De Martinis per ricostruire il percorso che ha portato a questo bel risultato per il quale hanno concorso più soggetti.

Poi si tornerà in piazza per “accendere la bellezza: saranno la musica e la danza a celebrare l’accensione della nuova illuminazione artistica delle facciate, con Ilenia Stella al pianoforte, Martina Giulianelli al violino e le coreografie di alcuni ballerini e ballerine di ‘Danza in scena’”.