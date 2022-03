Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Sassari, venerdì mons. Saba si unisce nella preghiera durante la Via Crucis

Accogliendo l’invito di Papa Francesco ad unirsi nella preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, venerdì 25 marzo, anche l’arcivescovo di Sassari, Gian Franco Saba, pregherà per la pace. Lo farà alle 19.45 in piazza Colonna Mariana, alla presenza dei fedeli della diocesi e delle autorità cittadine, all’interno della Via Crucis promossa dal Coordinamento delle parrocchie storiche della città in collaborazione con l’Ufficio Missionario diocesano in occasione della Giornata dei missionari martiri che si celebra domani, giovedì 24 marzo. La Via Crucis di venerdì partirà dalla chiesa di Sant’Antonio Abate alle 19 per concludersi in piazza Colonna Mariana.