Covid-19 e minori: Roma, il 30 marzo convegno sugli effetti psico-sociali in bambini e ragazzi e sulle possibili strategie di intervento

Pandemia, lockdown e didattica a distanza hanno avuto notevoli effetti su bambini e adolescenti, in particolare nelle loro relazioni in famiglia e a scuola. Una vera emergenza, soprattutto sul fronte psicologico e educativo. A due anni dal primo lockdown, una giornata di studio dedicata alla analisi delle problematiche psico-sociali emerse nei bambini ed alle possibili strategie di intervento. Si tratta del convegno “Effetti pandemici in età evolutiva: rimodulazione degli assetti familiari e scolastici” in programma il 30 marzo presso la Sala Congressi del Centro agroalimentare di Roma. L’evento è organizzato dal centro clinico Logos Medical Center di Roma, polo di eccellenza per la diagnosi e la cura dei disturbi psicofisici specialmente nell’età evolutiva (www.logosmedicalcenter.it), e dalla cooperativa Kairos di Roma, che gestisce 42 sedi scolastiche in diverse regioni italiane (www.kairoscuola.it). Obiettivo, spiega Francesco Mazzucchi, direttore sanitario di Logos Medical Center, “dare spazio ad un confronto tra professionisti di diversi ambiti – scolastico, medico e riabilitativo – in modo da fornire una visione integrata degli effetti provocati dal Covid-19 in contesti differenti e proporre nuove strategie di adattamento emergenti”.

Ad aprire i lavori Carla Diddoro, presidente Logos Cooperativa sociale; Alessandro Capponi, presidente Kairos; mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma delegato per il Centro per la pastorale sanitaria; Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla salute del Comune di Roma. Quindi Mazzucchi introdurrà la Lectio magistralis di Alberto Siracusano, direttore Uoc psichiatria e psicologia clinica Università di Roma “Tor Vergata”, su “Pandemia da Covid-19: effetti sulla salute mentale”. A seguire una tavola rotonda con Carla Sogos, neuropsichiatra infantile Università di Roma “La Sapienza”; Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta; Giampiero Guido, direttore sanitario struttura residenziale psichiatrica Borgo S. Tommaso di Roccasecca (Frosinone).

Nel pomeriggio la tavola rotonda “Scuola e famiglia, come superare la pandemia insieme”. Interverranno fra gli altri Alessandro Ricci, psicoterapeuta, docente presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma; Alessandro Capponi, presidente di Kairos; Valentina Di Grazia, psicologa di Save The Children. I lavori si concluderanno con un approfondimento per i docenti sul tema “Il dopo pandemia: proposte pratiche per aiutare i bambini a parlarne”. Il convegno ha ricevuto i patrocini dal Dicastero pontificio per il Servizio dello sviluppo umano integrale, dal Comune di Roma e dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio.