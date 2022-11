Commissione Ue: Ebola, 5 milioni per studi clinici su vaccini e cure in risposta all’epidemia in corso in Uganda

In risposta all’attuale epidemia di Ebola in Uganda, la Commissione europea, attraverso la sua Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, ha ottenuto 5 milioni di euro dal programma Eu4Health “per sostenere le sperimentazioni cliniche sui vaccini e sui trattamenti contro il ceppo Ebola Sudan contro il quale non è attualmente disponibile alcun vaccino o trattamento”. Stella Kyriakides, commissaria per la salute, dichiara: “l’epidemia mortale in Uganda è molto preoccupante e l’Ue sosterrà la risposta di emergenza per contenere e controllare questa epidemia. Ciò include investimenti in ricerca e sviluppo per trovare vaccini e trattamenti per il virus ebola sudanese. Forniremo un finanziamento di 5 milioni per le sperimentazioni cliniche di vaccini e trattamenti condotti dall’Oms e dal governo ugandese”. La Commissione ha già fornito all’Uganda 3,2 milioni di euro in aiuti umanitari d’urgenza, a sostegno dei suoi sforzi per combattere l’epidemia. Anche i Paesi vicini hanno ricevuto assistenza di emergenza per le attività di preparazione.