Scuola: Fondazione Thouret, Paolo Ruffini presiede la giuria del concorso internazionale di disegno e fotografia “Una strada chiamata carità”

È stata ufficializzata la composizione della giuria del concorso internazionale di disegno e fotografia “Una strada chiamata carità”, lanciato dalla Fondazione Thouret per festeggiare i 10 anni di progetti che si ispirano al carisma e alla tradizione missionaria delle Suore della Carità. Un percorso artistico che, da novembre a marzo, chiamerà a raccolta gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, rendendoli protagonisti, costruttori di storie e di relazioni di cura e solidarietà.

A giudicare le creazioni degli studenti sarà una giuria tecnica d’eccezione, presieduta da Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. “Abbiamo scelto di affidare la guida della giuria a un uomo che stimiamo particolarmente per sensibilità, preparazione ed esperienza – dichiara sr. Maria Luisa Caruso, coordinatrice della Fondazione -. Paolo Ruffini, che ringraziamo per aver accettato di svolgere questo incarico, oltre che un giornalista molto apprezzato per la sua professionalità, è un grande esperto di comunicazione e una persona di straordinaria umanità. Siamo certe che il suo sarà un contributo importante al successo di questa prima edizione». Gli altri componenti della giuria sono: Lia Giovanazzi Beltrami, regista e documentarista; Biagio Tamarazzo, fotografo ufficiale dei Servizi tecnici del Vaticano; Glorianda Cipolla, presidente dell’associazione Art Mont Blanc di Courmayeur; Mónica Rosana Porto, scultrice e ceramista.

Già stanno arrivando i primi elaborati provenienti dai diversi Paesi, che conferma la partecipazione e l’interesse dei giovani nelle iniziative realizzate attraverso la rete di scuole delle Suore della Carità. Diversi i premi messi a disposizione per i vincitori, grazie anche al supporto tecnico di Fila – Fabbrica italiana lapis ed affini e delle Edizioni Paoline. L’elenco degli studenti premiati sarà pubblicato sul sito (www.fondazionethouret.org) e sui canali social della Fondazione, mentre la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti si svolgerà a Roma nel mese di marzo 2023.