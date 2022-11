Festival Dottrina sociale: Fontana, “promuovere e favorire la costruzione di una cultura fondata su rispetto reciproco, dialogo e condivisione”

(da Verona) “Soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo occorre promuovere e favorire la costruzione di una cultura fondata sul rispetto reciproco, sul dialogo e sulla condivisione”. Ne è convinto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che così si è espresso nel messaggio inviato ai partecipanti alla XII edizione del Festival della Dottrina sociale conclusasi ieri a Verona dopo quattro giorni di lavori. Nel testo, letto in apertura di mattinata, il presidente della Camera ha rilevato che “l’attenzione e l’interesse con cui la XII edizione del Festival è stata seguita testimoniano ancora una volta l’importanza di occasioni di riflessioni come questa, dedicata al tema della fiducia, dell’incontro e del dialogo”. “La società – ha proseguito Fontana – ha bisogno di riscoprire l’importanza dell’incontro per costruire il dialogo con l’altro e favorire così il superamento di divisioni, egoismi e individualismi”. “Il mio auspicio – ha concluso – è che attraverso il confronto costante e costruttivo possano essere vinte le sfide che l’attuale momento storico, molto delicato e complesso, ci pone in modo urgente ed ineludibile”.