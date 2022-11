Maltempo a Ischia: mons. Lagnese (Caserta), “vicinanza e preghiera. Attraverso la Caritas pronti ad alleviare i disagi della popolazione”

Il vescovo di Caserta, già vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, profondamente addolorato per quanto accaduto a Casamicciola Terme, esprime “piena vicinanza alle popolazioni dell’Isola d’Ischia, assicurando la sua preghiera per vittime, dispersi e sfollati”. “Appresa la triste notizia, ha contattato immediatamente il vescovo di Ischia, mons. Gennaro Pascarella, esprimendo piena comunione e solidarietà alla popolazione ischitana, nuovamente provata dopo il terremoto del 2017 – si legge in una nota -. Assicura, inoltre, attraverso la Caritas di Caserta, totale disponibilità a collaborare, al fine di alleviare i disagi dell’amato popolo ischitano. Dio benedica l’Isola. Santa Maria, Regina dell’Isola d’Ischia, interceda per l’Isola”.