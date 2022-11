Diocesi: mons. Maniago (Catanzaro), “la nostra Chiesa è bella per natura e non perché si trucca”

“Alle tante iniziative che stiamo vivendo, quanto il nostro cuore si converte? Quanti sono coloro che vogliono davvero camminare con il Signore?”. Sono le domande che ha posto ieri mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, in occasione dell’assemblea pastorale tenutasi ieri presso il seminario San Pio X, e con la quale si è dato inizio al secondo anno del cammino sinodale.

“Questo incontro serve per svegliarci, proprio così come dice la liturgia di questa prima domenica di Avvento. All’inizio di questo secondo anno – ha continuato l’arcivescovo – vogliamo metterci entusiasmo, rendere bello il volto della nostra Chiesa, perché la nostra Chiesa è bella per natura e non perché si trucca”.

Per mons. Maniago “il cammino sinodale serve a ricordarci proprio la bellezza della Chiesa, che abbiamo il dovere di far risplendere. Esso ci chiede consapevolezza e deve essere accompagnato da un sano spirito di conversione. E, inoltre, va vissuto con gioia”.