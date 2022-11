Commercio di armi: Rete italiana pace e disarmo, domani 29 novembre aggiornamento su indagini relative a export italiano in Yemen

Una conferenza stampa sulla situazione delle indagini penali relative all’export di armi italiane verso il conflitto in Yemen si terrà domani, 29 novembre, a Roma (alle ore 11.00, presso l’Archivio Disarmo, in via Paolo Mercuri 8) per iniziativa di Mwatana for human rights, Rete italiana pace e disarmo e Centro europeo per i diritti costituzionali e umani Ecchr. Sarà un incontro di aggiornamento sulla situazione dell’indagine attualmente in corso (presso la Procura di Roma) sulla responsabilità penale di alti funzionari dell’Autorità nazionale per l’esportazione di armamenti (Uama) nonché dei dirigenti dell’azienda Rwm Italia per le esportazioni di armi potenzialmente collegate a un attacco aereo mortale sul villaggio Deir Al-Ḩajārī in Yemen dell’8 ottobre 2016. La richiesta di indagine era stata inizialmente presentata dalle organizzazioni della società civile nell’aprile 2018. Una prima richiesta di archiviazione della Procura era stata rigettata nel febbraio 2021 dal Gip di Roma, che aveva anzi chiesto un’estensione delle indagini con individuazione esplicita dei possibili responsabili. A breve si terrà una nuova udienza decisiva che porterà il caso a processo o a definitiva archiviazione. Questa udienza è in programma in seguito ad una ulteriore richiesta di stop avanzata dalla Procura e contestata dalle organizzazioni della società civile nel marzo 2022.