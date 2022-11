Assegno unico: Caltabiano (Anfn), “necessario più coraggio, indipendentemente dall’età dei figli”

“In Italia le famiglie formate da almeno sei componenti rappresentano appena lo 0,6% del totale delle tipologie dei nuclei familiari. Anche in questo siamo il fanalino di coda: nei 27 Paesi dell’Unione europea le coppie con almeno 4 figli rappresentano, in media, il 2.6% del totale delle famiglie. Ma ci sono anche Paesi come la Finlandia (dove le coppie con 4 o più figli sono il 5,4% del totale), i Paesi Bassi (4,4%), l’Irlanda (4,2%), il Belgio (4,1%), l’Ungheria (3,9%) e la vicina Francia (3,6%) dove la presenza di famiglie extralarge è un dato socialmente acquisito come ordinario”. Lo ricordano Alfredo e Claudia Caltabiano, presidenti nazionali di Anfn, l’Associazione delle famiglie numerose in Italia, commentando la bozza del testo della legge di bilancio 2023 circa le novità in tema di assegno unico contemplate nella legge di bilancio.

I Caltabiano esprimono l’auspicio di un indirizzo “più coraggioso”, a questo punto affidato al Parlamento. “Auspichiamo – è l’appello rivolto dai presidenti di Anfn alle forze politiche in Parlamento – che, nel riesame della legge di bilancio alle Camere, si possa prevedere un incremento dell’assegno unico a vantaggio delle famiglie con più figli, indipendentemente dalla loro età”.

C’è poi una questione di metodo, più volte sollevata dall’associazione: “Riteniamo sbagliato continuare ad utilizzare l’Isee per calcolare l’importo dell’assegno da destinare alle famiglie”, semplicemente perché “l’Isee non tiene conto a sufficienza delle spese sostenute dai genitori (specie se di prole numerosa) per crescere i figli”.

Infine, un’annotazione: “Nonostante le rassicurazioni dell’Inps, ad oggi – dieci mesi dopo l’avvio dell’assegno unico – migliaia di famiglie numerose non hanno ancora ricevuto la maggiorazione forfettaria di cento euro mensili, che avrebbe dovuto ‘assorbire’ i 100 euro di maggiori detrazioni riconosciute alle famiglie extralarge sin dal 2008”.