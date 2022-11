Aids-Hiv: Caritas Roma, una tavola rotonda sui modelli di accoglienza per le polifragilità

“Modelli di accoglienza per le polifragilità: quale futuro?” è il titolo della tavola rotonda che la Caritas di Roma promuove giovedì 1° dicembre in occasione della Giornata mondiale di lotta all’Aids. L’incontro si svolgerà dalle ore 16.30 presso il Polo Caritas di Villa Glori che ospita le tre case famiglia per malati di Aids (ingresso da via Venezuela, 27). Parteciperanno anche i rappresentanti della Comunità “In Dialogo” e del Centro per l’autonomia Michele Iacontino. Tra gli interventi: Michela Micheli, direttore del Dipartimento Politiche sociali e Salute del Comune di Roma; Salvatore Grammatico, responsabile Caritas Villa Glori; Antonio Mastromattei, Regione Lazio; Nicoletta Orchi, Centro di coordinamento per i trattamenti a domicilio – Inmi Spallanzani; Giulio Camillo De Gregorio, direttore Distretto 2 Asl Rm 1; Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma. L’incontro si concluderà con un aperitivo e il concerto jazz “Sacred Concert”, con il maestro del coro Alessandro Forlini e il direttore Enrico Gherlardi.