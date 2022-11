Donne in sanità: Univ. Cattolica Roma, domani un convegno con storie di successo, strumenti e proposte per superare il gender gap

“Oltre il soffitto di vetro – Storie di successo di donne in sanità” è il convegno in programma domani (ore 16-18) nell’aula San Camillo, Istituti biologici, dell’Università Cattolica nel Campus di Roma per iniziativa di Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari) – Facoltà di Economia. A differenza del passato la situazione delle donne è migliorata, ma la loro strada verso il successo non è semplice. Nel settore sanitario, la maggioranza del personale è rappresentato da donne, ma solo un quarto di loro occupa una posizione manageriale. Un imbuto rovesciato, meglio detto “soffitto di vetro” che diventa ancora più spesso se si aggiungono al conteggio i ruoli ricoperti nella governance strategica delle organizzazioni sanitarie. Ma a superare questo ideale soffitto di vetro esistono storie di successo che l’evento Altems intende raccontare.

Ad aprire i lavori alle 16 sarà il direttore Altems, Americo Cicchetti. Strumenti e proposte per superare il gender gap è il tema che verrà affrontato da Monica Calamai, direttore generale Ausl Ferrara e commissaria straordinaria Aou Ferrara, coordinatrice Community donne protagoniste in sanità. A seguire una tavola rotonda con Celeste Condorelli, direttore Progetti speciali e International Patient Office del Gemelli e socia fondatrice Associazione Donne leader in sanità; Pierpaola D’Alessandro, vice direttore generale Servizi alla persona e salute del Comune di Roma; Daniela Donetti, direttore generale Aou Sant’Andrea; Enrica Giorgetti, direttore generale Farmindustria; Stefania Mancini, Cofounder I-Tel Top50 Women Tech; Eleonora Sansavini, delegato Gvm Puglia; Elena Sini, direttore Sistemi informativi Gvm care and Reserch. Nel corso del convegno sarà presentata l’offerta formativa di Altems per l’anno accademico 2022-23.