Diocesi: Vallo della Lucania, dal 18 dicembre mons. Miniero sarà amministratore apostolico

Mons. Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania, “annunzia che il prossimo 18 dicembre prenderà possesso canonico dell’ufficio conferitogli dal Santo Padre di arcivescovo coadiutore di Taranto e che dalla medesima data egli proseguirà alla guida della nostra diocesi, la quale da allora sarà sede vacante, in qualità di amministratore apostolico, come deciso dal Dicastero per i vescovi, fino alla presa di possesso canonico del vescovo che sarà designato come suo successore”. Lo afferma il vicario generale della diocesi di Vallo della Campania, don Francesco Pecoraro.