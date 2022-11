Parlamento Ue: in agenda inflazione e politica monetaria, ricadute Covid sulle persone fragili, Conferenza sul futuro dell’Europa

Il Parlamento europeo a Bruxelles (foto SIR/Marco Calvarese)

La Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo incontrerà oggi pomeriggio Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, per un dibattito incentrato sull’inflazione come sfida globale e le conseguenze per la politica monetaria. Sempre oggi, la Sottocommissione per i diritti dell’uomo avrà un confronto interno sulla istituzione di un tribunale internazionale per il crimine di aggressione della Russia contro l’Ucraina. La Commissione speciale sulla pandemia di Covid-19 terrà invece un dibattito sull’impatto socio-economico della pandemia sulle donne e sulle persone vulnerabili, e sui meccanismi di sostegno dell’Ue in vigore “che potrebbero essere attivati per aiutare l’economia Ue in caso di un’altra pandemia”. Mercoledì la presidente dell’Assemblea, Roberta Metsola, e i leader dei gruppi politici, saranno a Stoccolma per preparare la presidenza svedese del Consiglio a partire da gennaio 2023. Significativo l’evento di feedback di venerdì 2 dicembre sulla Conferenza sul futuro dell’Europa ospitato nel Parlamento a Bruxelles con Consiglio e la Commissione, con i presidenti delle tre istituzioni, il primo ministro ceco Petr Fiala e i cittadini che hanno preso parte alla Conferenza.