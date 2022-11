Maltempo a Ischia; Cei, “vicinanza e solidarietà alla popolazione”. Il card. Zuppi e mons. Baturi hanno telefonato a mons. Pascarella

(Foto: ANSA/SIR)

“Ci uniamo nella preghiera e nella solidarietà alla comunità di Ischia colpita oggi (sabato 26 novembre per chi legge, ndr) da una frana che ha causato morte e dolore”. Il presidente e il segretario generale della Cei, card. Matteo Zuppi e mons. Giuseppe Baturi, sabato 26 novembre, hanno raggiunto telefonicamente il vescovo di Ischia, mons. Gennaro Pascarella, “per esprimere vicinanza alle popolazioni in sofferenza per questa calamità e offrire l’aiuto della Segreteria generale per le prime necessità. Caritas Italiana è in contatto con il delegato regionale di Caritas Campania e con Caritas Ischia, che è già operativa sul posto, per valutare insieme bisogni e interventi”, precisa una nota.