Romania: Avvento, “caccia alla finestra” a Cluj-Napoca. Divertimento, relazioni e una “buona azione” quotidiana

(Foto Arcidiocesi di Alba Iulia)

Un calendario di Avvento dal vivo. Così descrivono gli organizzatori l’iniziativa della caccia alla finestra di Avvento, inaugurata la sera del 27 novembre nella città di Cluj-Napoca, in Romania. Promossa dalla parrocchia romano-cattolica di San Michele, la “caccia” si rivolge soprattutto alle famiglie della città, ma è aperta a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa. Ogni sera, nella città è illuminata una finestra decorata per l’Avvento, che indica inoltre quanti giorni rimangono fino al Natale. I partecipanti devono trovare la finestra, scattarle una foto – anche selfie – e inviarla agli organizzatori; in cambio ricevono punti. Per sapere la zona della città dove è la finestra, gli iscritti devono risolvere un piccolo puzzle che ricevono ogni mattina dagli organizzatori. Nel messaggio quotidiano, viene loro proposto anche un piccolo compito da svolgere durante la giornata: una buona azione, un’attività in famiglia, un tema sul quale riflettere insieme… La caccia si chiuderà la sera del 23 dicembre con un incontro di tutti i partecipanti e degli organizzatori, coronato da una sorpresa. “È un’insolita preparazione all’Avvento. Un grande calendario dell’Avvento dal vivo. Il nostro desiderio principale è che le famiglie trascorrano del tempo di qualità insieme la sera”, spiega sulla pagina Facebook della parrocchia il viceparroco don Bőjte Csongor. Cluj-Napoca è una città plurietnica e multireligiosa e grande centro universitario, culturale ed economico.