Economia: Lagarde (Bce), “Pnrr grande opportunità per l’Italia. Attuare le riforme”

(Foto Parlamento europeo)

L’Italia è stata il Paese colpito per primo, e in modo più drammatico, dal Covid, con tutte le sue conseguenze. Anche per questo è il maggior destinatario di fondi europei per la ripresa e la resilienza. Un’occasione da non perdere, secondo Cristine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, intervenuta oggi in audizione al Parlamento europeo a Bruxelles. “La speranza dal punto di vista della politica monetaria – ha dichiarato Lagarde davanti alla Commissione economica e finanziaria dell’Assemblea Ue – è che tali misure siano attuate per aiutare l’economia italiana ad affrontare le difficoltà che per prima ha dovuto affrontare” con la pandemia. Per la presidente Bce si tratta di “una grande opportunità per dimostrare che dal punto di vista di bilancio e strutturale” si colga l’occasione per “trainare l’Italia in una situazione economica migliore”. Lagarde ha quindi augurato alla premier Meloni “il meglio nello sforzo di guidare effettivamente l’economia italiana”. Lagarde ha riconosciuto che il Paese ha compiuto significativi passi avanti negli ultimi due anni”, in particolare “in termini di riforme strutturali, di miglioramento della produttività dell’economia italiana, di conseguenza aumentando la sua produzione. Si spera che quelle misure strutturali rimarranno per lungo tempo”.