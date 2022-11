Salute mentale: Milano, un progetto per “andare oltre la discriminazione e lo stigma”

Parlare di salute mentale, andando oltre la discriminazione e lo stigma. È questo l’obiettivo del progetto “Diversə? Variegatə!”, promosso dalla Casa della Carità, con il contributo del Municipio 4 del Comune di Milano, che si concretizzerà in tre incontri nel quartiere Molise-Calvairate. Gli incontri si svolgeranno: oggi, lunedì 28 novembre, alle 17.30, nella parrocchia di Sant’Eugenio (via del Turchino 9); lunedì 12 dicembre alle 17.30, nel Centro anziani di viale Molise 17 e lunedì 19 dicembre alle 16, presso Cascina Colombè (via Bonfadini 15, Parco Alessandrini). Da 20 anni – si ricorda in una nota – la Casa della Carità porta avanti un intervento di sostegno all’abitare autonomo di persone con problemi di salute mentale, attraverso un luogo di incontro, la cui porta è aperta a tutte quelle persone che, pur avendo un disagio, esprimono il desiderio di incontrarsi, di trovare un luogo in cui essere accolte, ascoltate e condividere momenti di socialità. In questo spazio la Casa della Carità propone un modello di riabilitazione che va oltre l’intervento sanitario, ma coinvolge e aggrega gli utenti intorno a progetti comuni – la realizzazione di un prodotto artistico, la scrittura e la realizzazione di un film, la creazione di una coreografia – che oltre a generare benessere per le persone coinvolte aiutano a sconfiggere stigma e pregiudizi che ancora toccano la salute mentale.