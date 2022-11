Avvento: Caritas Perugia, in rete il video di presentazione “Una spesa per tutti”, la campagna raccolta fondi a favore dei 5 Empori della Solidarietà

(Foto: diocesi di Perugia-Città della Pieve)

Da ieri 27 novembre, prima domenica d’Avvento, è in rete, su YouTube, all’indirizzo: https://youtu.be/POryePq59WA , il video di presentazione della campagna raccolta fondi del tempo d’Avvento e di Natale “Una spesa per Tutti”, la campagna promossa dalla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve per sostenere l’opera dei cinque Empori della Solidarietà attivi nelle zone più sensibili del territorio diocesano.

Si tratta di “cinque Empori di comunità, cinque luoghi di dignità e cura dove in questo 2022 ben 1.800 famiglie hanno potuto fare la spesa gratuitamente”. A dirlo, nel video, è don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, ricordando che, sempre nell’anno che sta per concludersi, “abbiamo distribuito oltre 25.000 spese e consegnato oltre 360 tonnellate di viveri e beni di prima necessità. Un impegno grande per Caritas, un impegno economico importante, oltre 200.000 euro spesi per l’acquisto di cibo e di generi di prima necessità, per il pagamento di bollette, di affitti e costi di gestione”. Il video si conclude con l’appello di don Briziarelli e di ciascun referente dei cinque Empori della Solidarietà: “Abbiamo bisogno del tuo aiuto, chiediamo il tuo sostegno perché anche nel 2023 possa esserci ‘Una spesa per Tutti'”.

Tutte le info su come aderire e partecipare a questa campagna presentata nel video curato da David Fiorini, responsabile della comunicazione social di Caritas diocesana, sono sul sito: www.diocesiperugia.it dove si trovano news e progetti di altre campagne a sostegno di persone e famiglie in gravi difficoltà.