Sport: Sicilia, il programma delle Polisportive giovanili salesiane nel calcio a 5, volley, danza, judo, canoa e padel

(foto Pgs di Sicilia)

Entra nel vivo stagione sportiva 2022/2023 delle Pgs-Polisportive giovanili salesiane in Sicilia che, dopo la fase organizzativa e le PgsFest per inaugurare le attività dei comitati territoriali di Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina e Ragusa, ora presenta i calendari e le varie attività previste. Tornano il Trofeo Sicily Cup 2023, riservato alle rappresentative provinciali di calcio a 5 e di volley previsto in primavera, ed anche le finali regionali della Don Bosco Cup 2023 e le Pigiessiadi 2023. Il 4 dicembre nell’Istituto salesiano Don Bosco Ranchibile, a Palermo, ci sarà la prima rassegna regionale di danza, con diversi generi: classica, moderna, contemporanea, hip hop e latino. Sempre il 4 dicembre ma sul tatami della palestra Yamato di Catania, si svolgerà la prima manifestazione regionale di judo Trofeo di Natale 2022. Dal 9 all’11 dicembre sui campi Leo Padel di Catania, inizierà il padel tour destinato alle categorie open maschile e femminile, che prevede 5 tappe più una sesta in modalità residenziale, con numero chiuso di partecipanti ed almeno 3 gare per partecipante. Saranno 3 invece le tappe del Progetto canoa, che inizierà il 30 dicembre con le prime prove di K1 e K2. “A livello formativo a gennaio ripartiremo con il corso per allenatori di primo livello. Si tratta di un corso non residenziale per le seguenti discipline sportive: calcio a 5, volley, basket, judo, danza, twirling e ginnastica ritmica”. Sono le parole di Massimo Motta che racconta come i partecipanti otterranno la qualifica di aiuto allenatore Pgs e dei corsi in fase di programmazione per l’aggiornamento degli allenatori Pgs: “Obiettivo è quello di formare sempre più allenatori preparati non soltanto a livello tecnico, ma anche a livello umano e culturale”.