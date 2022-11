Papa Francesco: il 30 novembre a Roma la presentazione del suo libro sulla sinodalità

“Un vero e proprio manifesto sulla sinodalità di Papa Francesco”. È “Camminare insieme. Parole e riflessioni sulla sinodalità” (Libreria Editrice Vaticana, pp. 260, euro 17), che verrà presentato mercoledì prossimo, 30 novembre, a Roma (ore 16, Sala Marconi, piazza Pia 3). Nel nuovo libro a firma di Papa Francesco sono raccolte le parole del Pontefice sulla sinodalità dal giorno della sua elezione al soglio pontificio fino ad oggi. Alla presentazione – informano i promotori – parteciperanno il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo, e suor Nathalie Becquart, sottosegretaria del Sinodo. Modera Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano; Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana, porta i saluti della casa editrice. Come spiega il card. Grech nella prefazione, tre sono gli ambiti, tra i molti, che questo libro evidenzia: il tema del discernimento, punto focale di ogni cammino sinodale e dell’essere stesso della Chiesa come comunità; un nuovo modo di intendere il ministero dei pastori, che “esige di oltrepassare una visione clericalista che erige steccati tra i pastori e i fedeli”; la gradualità, ovvero il fatto che il tema della sinodalità “ha fatto la sua comparsa solo gradualmente nel magistero di Papa Francesco”. Dando poi origine, conclude Grech, “a un articolato processo nel quale siamo ancora coinvolti e del quale non possiamo prevedere tutti gli sviluppi”. Da parte sua, suor Becquart, nel testo che introduce il volume, definisce Francesco “il Papa della sinodalità, tanto da evidenziare questa dimensione costitutiva della Chiesa sottolineandone le radici e le implicazioni per la vita concreta della Chiesa di oggi”.