Maltempo a Ischia: Migliore (Fiaso), “solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini e ai professionisti sanitari impegnati dentro e fuori dagli ospedali”

“Un plauso e un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari impegnati in queste ore negli interventi di soccorso della popolazione di Ischia colpita dai devastanti effetti di una frana. Medici, infermieri e operatori sanitari dell’emergenza-urgenza sono in prima linea per affrontare questo momento di grave difficoltà, nonostante le condizioni critiche, mettendo sempre in primo piano i pazienti e la loro salute”. Così il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore, in un messaggio di vicinanza a tutte le persone coinvolte dalla calamità naturale che si è abbattuta ieri a Casamicciola, a Ischia, e a tutti coloro che si stanno adoperando nelle ricerche e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’isola. “Esprimiamo massima solidarietà, vicinanza e impegno a tutti i cittadini di Ischia e ai professionisti sanitari impegnati nel gran lavoro dentro e fuori dagli ospedali”, ha concluso.