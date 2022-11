Avvento: mons. Lomanto (Siracusa), “tempo della vigilanza, dell’attesa e della speranza”

“Non possiamo vivere una vita veramente cristiana se, giorno dopo giorno, non ci rinnoviamo nel contatto con Dio. L’esperienza del cristiano che è Dio stesso non può conoscere mai declino, ma deve continuamente attingere alla comunione con Dio in una misura sempre maggiore, in una incessante crescita e in una rinnovata novità di vita”. Lo ha scritto l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, nella lettera inviata alla comunità diocesana, in occasione della prima domenica di Avvento, che si è celebrata ieri. “Invito tutti – l’esortazione del presule – a vivere l’Avvento come tempo della vigilanza, dell’attesa e della speranza per accogliere Dio in una misura sempre più grande, ponendoci in ascolto della sua Parola, contemplando il mistero del Natale e realizzando in noi la sua presenza di pace, di bene e di amore”. “L’Avvento – ha prosegue l’arcivescovo – è attesa della venuta del Signore che vuole realizzare un incontro personale con noi”. Per cui “non possiamo vivere una vita veramente cristiana se, giorno dopo giorno, non ci rinnoviamo nel contatto con Dio”. Ricordando che nel Natale “l’amore abbassa il Verbo di Dio per ridurlo veramente alla proporzione dell’uomo”, mons. Lomanto sottolinea che Dio “non chiede un servizio, non aspetta una sudditanza, non pretende una dipendenza: attende una risposta di amore al suo amore infinito. Ecco il mistero del Natale: un Dio che si spoglia di tutto per dare e attendere tutto nell’amore”. Alla domanda “quale significato assume oggi il Natale per noi?”, l’arcivescovo risponde evidenziando che “con la sua Incarnazione Gesù si fa presente nella nostra umanità, nel luogo dove noi siamo e nella vita che noi viviamo oggi, non domani. Celebrare il Natale del Signore vuol dire, allora, che il suo segreto abitare nel nostro cuore diventi il centro stabile, perenne e unificante dei nostri legami, del nostro pensare, del nostro agire, di tutto il nostro vivere”.