Corridoi umanitari: Siena, la diocesi ospiterà due famiglie siriane arrivate oggi

foto: arcidiocesi Siena

L’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino ospiterà due famiglie siriane tra i 35 rifugiati arrivati oggi a Fiumicino dal Libano grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio e Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei) in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Tra i profughi, provenienti dai campi della Bekaa e di Tel Abbas in Libano, circa la metà sono minori che non frequentavano la scuola. Le due famiglie sono composte una da un nucleo di 5 e uno di 4 persone. Sono tutte con bambini con patologie importanti. A Fiumicino c’era il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, e Anna Ferretti, dell’equipe Caritas dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino.