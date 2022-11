Migranti: Fondazione Migrantes, da domani a Roma il corso “Linee di pastorale migratoria”

Prenderà il via domani a Roma, con un saluto di mons. Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, il corso di formazione “Linee di pastorale migratoria” 2022. All’incontro parteciperanno persone provenienti dalle diverse diocesi italiane e dalle Missioni cattoliche italiane in Europa. L’appuntamento formativo è rivolto anzitutto ai nuovi direttori Migrantes regionali e diocesani e ai loro collaboratori, ai cappellani etnici che svolgono il ministero nelle diocesi italiane e ai missionari per gli italiani all’estero, di nuova nomina. Tra gli appuntamenti in programma, la celebrazione eucaristica che il 30 novembre sarà presieduta dal segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi. I lavori si concluderanno il 2 dicembre con gli interventi del presidente di Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego, e del direttore generale Felicolo. Durante il corso sono previsti diversi interventi e testimonianze sulla pastorale della mobilità umana.