Incidente ambulanza Croce rossa: Schillaci (ministro Salute), “profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime e a tutti i volontari”

“Desidero esprimere profondo cordoglio per la tragica morte dell’autista della Croce rossa e del paziente a bordo dell’ambulanza Cri travolta e schiacciata da un Tir a Senigallia. In questo momento di dolore rivolgo la mia vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti, tra i quali uno grave, e a tutta la comunità dei volontari della Croce rossa italiana”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla notizia della morte di un giovane autista della Croce rossa e del paziente trasportato. la cui ambulanza è stata centrata in pieno dal rimorchio di un Tir che stava transitando in direzione opposta e che, sbilanciatosi, è piombato sul mezzo di soccorso.